Lazio, Muriqi fa gli auguri alla figlia: "Amore mio, ti vogliamo tanto bene" - FT

Aria di festa in casa Muriqi, la secondogenita dell'attaccante biancoceleste compie un anno. Il Pirata ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto del party di oggi per farle gli auguri di compleanno. Insieme al quadretto di famiglia anche frasi dolci e protettive, come solo un padre premuroso come Vedat poteva scrivere: "Auguri per il tuo primo compleanno, amore mio. Ti auguro una vita sana, fortunata e felice. Ti vogliamo tanto bene".