Lazio, oggi hai un tifoso in più: il messaggio di Luis Alberto

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sarà il primo derby dopo anni senza Luis Alberto in rosa. Il talento spagnolo, trasferitosi in estate in Qatar, è spesso stato protagonista di sfide che hanno segnato la storia della stracittadina, ma questa sera per la prima volta insosserà solo i panni del tifoso e la vedrà da casa sua, lontano centinaia di chilometri di distanza da quello Stadio Olimpico che ha deliziato con le sue magie. Oggi il Mago è pronto a diventare uno qualsiasi, un tifoso della Lazio come tanti, ma non per questo meno speciale e sui propri profili social ha voluto suonare la carica condividendo il video pubblicato dalla società e aggiungendo cinque aquile.