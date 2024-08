Lazio, oggi si gioca contro il Frosinone: il 'matchday' della società

Il campionato si avvicina. Questa sera alle 20.45 la Lazio tornerà in campo contro il Frosinone per il quinto test del suo pre-campionato, utile a Marco Baroni per valutare la situazione della sua squadra tanto da un punto di vista tattico, quanto atletico. Dopo aver affrontato l'Auronzo, il Trapani, la Triestina e l'Hansa Rostock, i biancocelesti alzeranno il proprio livello scendendo in campo contro una delle formazioni che la scorsa stagione sono retrocesse in Serie B. A suonare la carica sui social è stata la stessa società capitolina che scegliendo Noslin come uomo copertina - l'olandese tornnerà tra i convocati dopo l'assenza in Germania - hanno scritto: "Hey Eagles, it's matchday".