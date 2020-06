Lazio, Patric corre verso la ripresa: "Manca poco, non molliamo!" - FOTO

Si contano i giorni alla ripresa della Serie A, i giocatori della Lazio scalpitano. Tra i più volenterosi in questa stagione c'è sicuramente Patric, che ha pubblicato sui social una foto che lo ritrae mentre corre in allenamento, accompagnandola con le parole: "Non si molla, manca poco". Una decina di giorni e la banda di Inzaghi tornerà sui prati verdi della Serie A.