Lazio, Pedro e gli scatti che scatenano il web: ecco cosa è successo - FOTO

Pedro scatena il derby social. L'attaccante spagnolo è in vacanza negli Stati Uniti e ha postato due storie Instagram davanti all'insegna Bubba Gamp, diventato famosi grazie al film Forrest Gump. I tifosi della Lazio si sono ovviamente immediatamente scatenati. La famosa catena americana di ristoranti è specializzata in pesce e frutti di mare e in molti hanno visto un legame con quanto accaduto la scorsa settimana nella vicenda Chiara Nasti, Mattia Zaccagni e Nicolò Zaniolo. Dopo la conquista della Conference League, infatti, i tifosi della Roma hanno lanciato il coro "Il figlio di Zaccagni è di Zaniolo" su cui il calciatore giallorosso ha sorriso durante i festeggiamenti sul pullman scoperto. I social dei tre sono stati presi d'assalto tanto che il biancoceleste è stato costretto a rendere il suo profilo privato. L'influencer, rispondendo a un commento, aveva attaccato il giocatore della Roma e suo ex usando il termine gamberetto che aveva scatenato il web. La foto del campione iberico hanno fatto parlare Twitter che hanno visto un legame tra le storie e la vicenda. Visto il curriculum di Pedro, però, difficile immaginare un tale attacco ma più un semplice omaggio al film di Tom Hanks.