La Roma, Zaniolo e il coro contro Zaccagni: la reazione del biancoceleste

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La festa della Roma dopo la vittoria della Conference League non è stata priva di conseguenze. Protagonista indiscusso, ben più di quanto fatto in campo, è stato Nicolò Zaniolo. Quest'ultimo, come anticipato, ha vestito i panni del capo ultrà e lanciato cori contro la Lazio. Ma non solo. Il centrocampista giallorosso ha reagito ridendo a un messaggio dei propri tifosi che di simpatico non aveva nulla. "Il figlio di Zaccagni è di Zaniolo", hanno intonato alcuni romanisti, facendo riferimento alla passata liaison di Chiara Nasti, ora compagna dell'esterno della Lazio, con il calciatore della Roma. Zaniolo non se n'è dissociato, tutt'altro. E a questa scena, che supera anche i confini dello sfottò, ha fatto seguito una vera e propria invasione di commenti dei tifosi giallorossi nel profilo Instagram di Zaccagni. Quest'ultimo ha deciso dunque di "chiuderlo", rendendolo privato. Stessa mossa rispetto a quella di Chiara Nasti a seguito delle critiche ricevute per il gender reveal in grande stile all'Olimpico.

TORNA ALLA HOMEPAGE