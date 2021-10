Lazio, primo successo in Europa League: la gioia del giorno dopo di Acerbi - FOTO

Si dice che il giorno dopo sia ancora più bello. Non smette di caricarsi e di esultare per i primi tre punti conquistati in Europa League Francesco Acerbi, protagonista in positivo del match di ieri. Il difensore biancoceleste, schierato ancora da Sarri al centro della sua retroguardia, ha fornito una delle migliori prestazioni in questo avvio di stagione contribuendo alla vittoria della squadra che ha superato 2-0 il Lokomotiv Mosca tra le mura amiche dell'Olimpico. Il numero 33 ha festeggiato ancora il successo importantissimo in ottica qualificazione di ieri sera con un altro post su Instagram aggiungendo il consueto hashtag "#CmonEagles".