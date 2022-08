Lazio, pubblico d'eccezione all'Olimpico per Immobile - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Al 79' l'Olimpico ha gridato incessantemente il nome di Ciro Immobile. Il capitano della Lazio ha firmato il gol che ha regalato la prima vittoria di questa stagione ai suoi tifosi. Tra il pubblico che ha riempito i seggiolini dell'impianto romano anche qualche volto conosciuto dal bomber di Torre Annunziata: come ha poi mostrato la moglie Jessica su Instagram, allo stadio c'erano i figli Mattia, Giorgia e Michela a tifare per papà Ciro. Con loro anche lo zio Antonio, fratello dell'attaccante. La famiglia è fondamentale per King Ciro e anche oggi si è visto.