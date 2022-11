Lazio, Radu è il più laziale dei laziali: i festeggiamenti social del "Boss"

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Non è tra i più amanti dei social network, il suo profilo Instagram è fermo per lunghi periodi, ma quando sceglie di pubblicare qualcosa è sempre per la sua Lazio. Boss, punto fermo della squadra, dello spogliatoio, della tifoseria. Stefan Radu è la Lazio. Ieri il simpatico gioco di prestigio col pallone a Rui Patricio ha fatto impazzire i tifosi che hanno festeggiato col numero 26 biancoceleste al termine del match. Proprio sotto la Curva Nord, come di consueto, il romeno si è divertito sventolando le bandiere del suo popolo e lo scatto è stato pubblicato sul suo profilo Instagram. La didascalia è come sempre una dichiarazione d'amore: "Quanto è bello essere laziali".