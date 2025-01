Lazio - Real Sociedad, è il "Matchday": la carica della società - FOTO

Lazio e Real Sociedad sono pronte a scendere in campo questa sera, nella gara valida per la 7a giornata di Uefa Europa League. Il calcio d'inizio è previsto alle ore 21 e sancirà l'inizio di un match molto atteso dalle due squadre, che non vogliono fallire questo appuntamento di gala. La Lazio ottenendo quattro punti nelle ultime due gare si assicurerebbe il primo posto in classifica, a patto di avere una maggiore differenza reti dell'Anderlecht. Baroni è consapevle di questo scenario, ma ha dichiarato di non voler fare calcoli. Intanto la società, con un post sul proprio profilo Instagram, ricorda l'appuntamento di questa sera: "IT'S MATCHDAY"