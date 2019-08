Lazio - Roma, Luis Alberto non vede l'ora: “È arrivato il momento!” - VIDEO

C'è aria di derby. Nelle dichiarazioni dei diretti interessati, nella testa di milioni di tifosi e anche...su Instagram. A fare da apripista è Luis Alberto: lo spagnolo non vede l'ora di scendere in campo e disputare questo Lazio - Roma. Per caricarsi in vista di una sfida così importante, infatti, El Diez biancoceleste ha pubblicato un video sul suo profilo ufficiale, nel quale si possono ammirare le giocate e i gol di Luis in questo precampionato. Il tutto condito da un esaltato: “È arrivato il momento!”. Esatto, è arrivato il momento. A Lazio - Roma mancano poco più di due giorni: il derby è già nell'aria.

