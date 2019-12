Lazio, Romulo esulta: "La prima squadra della Capitale" - FOTO

Ha contribuito alle vittoria in Coppa Italia con prestazioni maiuscole contro Inter e Milan, quindi non poteva non esultare per il successo in Supercoppa. Romulo ha postato sui social la sua gioia per gli ex compagni. L'esterno brasiliano ha applaudito gli amici Lucas Leiva, Luiz Felipe e Bastos. Per Cataldi, invece, il giocatore del Brescia ha postato invece una foto che li vede abbracciati con Romulo con gli occhi sgranati accompagnata dal messaggio: "Piedino caldo, guarda la mia faccia quando hai segnato". Pur essendo rimasto solo sei mesi dalle parti di Formello, il 32enne di Pelotas ha lasciato un ottimo ricordo di sé nello spogliatoio e anche nell'ambiente biancoceleste.

