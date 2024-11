Lazio, Rovella cuore biancoceleste: il post social con dedica - FOTO

La vittoria della Lazio passa anche per i piedi di Nicolò Rovella. Silenzioso, onnipresente, a tutto campo. Il centrocampista biancoceleste recupera ogni pallone che può e non si risparmia fino all'ultimo secondo della gara. Non è un caso che sia entrato nel cuore dei tifosi, e questo affetto sembra essere ricambiato. Tante le dichiarazioni d'amore di Rovella verso il popolo e il club biancoceleste, nonostante sia a Roma da relativamente poco. Stasera l'ultima in ordine cronologico. Infatti, a partita terminata, Nicolò Rovella ha postato un contenuto di poche parole sui social raffigurante quattro foto e solo un cuore nella descrizione. Come copertina principale, però, ha scelto la foto scattata con il gruppo a fine partita sotto la curva nord con dedica a Flavio e Francesco.