Lazio, sondaggio per il gol dell’anno: Marusic vs Cataldi – VIDEO

Altro sondaggio lanciato dal club biancoceleste tramite i canali social ufficiali. Il tema è sempre quello “Il gol dell’anno” ma questa volta sono cambiati i protagonisti. La sfida è tra Marusic e Danilo Cataldi. Per il montenegrino è stato scelto il gol realizzato contro l’Atalanta, gara risalente a gennaio 2021 in cui la Lazio sconfisse i bergamaschi per 3 a 1. Per Cataldi invece è stata scelta la rete siglata contro il Cagliari, gol fondamentale che ha permesso ai biancocelesti di portare a casa un pareggio in extremis. Ai tifosi l’ultima parola.

𝐆𝐎𝐀𝐋 𝐎𝐅 𝐓𝐇𝐄 𝐘𝐄𝐀𝐑 S͏E͏M͏I͏F͏I͏N͏A͏L͏ 2

️ Adam Marusic 🆚 Danilo Cataldi ️ pic.twitter.com/9TXLdQN1Ld — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) December 25, 2021

