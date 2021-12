Lazio, Scala: "Sarri sta cambiando la mentalità della squadra. Serve tempo"

Maurizio Sarri e la Lazio. I primi cinque mesi hanno portato in dote 31 punti in 19 partite e hanno piantato il seme di un profondo cambiamento nell'idea di gioco. Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com Nevio Scala ha detto la sua sul processo di apprendimento della squadra: "Ci vogliono tempo e fortuna. Un nuovo allenatore non può subito diventare vincente se non incide profondamente sulla mentalità dei calciatori. Sarri sta cercando di cambiare mentalità alla squadra anche se qualche punto è stato perso per strada. È un ottimo allenatore, la Lazio ha possibilità di salire". Sulla capacità di adattamento: "In generale, un tecnico deve sapere adattare le proprie modalità di gioco in funzione ai giocatori. Se la società non può assecondarlo, il tecnico non può mollare ma deve modificare le sue intenzioni e conoscenze in funzione ai giocatori che ha. Se non ha calciatori che non si adattano alla sua mentalità deve esser pronto a cambiare. Ma dal mercato magari qualcosa arriverà".