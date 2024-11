Lazio, sorrisi di Provedel e Romagnoli: la buonanotte della società – FOTO

La Lazio vince e può dormire sonni tranquilli, così come i suoi tifosi. Già da domani però la concentrazione dovrà essere alta per preparare la gara contro il Porto. L’adrenalina è tanta e il periodo di forma strabiliante, forse squadra e tifosi scenderebbero in campo domani stesso per quanto entusiasmo si respira. Per adesso è giusto godersi la vittoria contro il Cagliari e riposare i nervi. La società augura la buonanotte ai suoi tifosi con un post social raffigurante Provedel e Romagnoli in clima di festa e avvolti dall’entusiasmo di un intero popolo.