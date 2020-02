Lazio - Spal, Lazzari precisa: "Le minacce arrivate da pochi stupidi..." - FT

Una brutta pagina nel pomeriggio di festa della Lazio. Manuel Lazzari, dopo esser entrato in due dei cinque gol biancocelesti contro la Spal, ha ricevuto minacce via social a causa dell’esultanza al gol del 2-0 firmato da Caicedo. Un gesto vile cui l’esterno ha risposto denunciando l’accaduto attraverso una storia Instagram. Pochi minuti fa una nuova precisazione: “Le minacce sono arrivate da poche stupide persone, la curva di Ferrara non c’entra assolutamente nulla… Era giusto essere chiari”, il suo messaggio.

LAZIO, I PROCURATORI DI LAZZARI A SOSTEGNO DELL'ESTERNO

LAZIO, LA RIPRESA A FORMELLO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE