Lazio - Spal, Lazzari: “Non merito minacce di morte, ho dato tutto…” - FT

Manuel Lazzari ha ritrovato questo pomeriggio la sua ex squadra, la Spal. Il giocatore, ora perno fondamentale dello scacchiere della Lazio, ha ricevuto delle pesanti minacce di morte, al quale lui stesso ha risposto dal proprio profilo Instagram: "Le minacce di morte non le merito. In quei sette anni ho dato tutto, ringrazierò per sempre la Spal, per sempre, però questo non lo meritavo".

Pubblicato il 02/02 alle ore 18:33

