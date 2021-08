Lazio - Spezia, il club sottolinea il traguardo di Hysaj: "Primo gol" - FOTO

Che Lazio! Una prestazione maiuscola quella della squadra di Sarri. Sei reti in una sola partita per il club biancoceleste. A mettere a segno questo risultato pazzesco sono stati Immobile, Felipe Anderson, Hysaj e Luis Alberto, oltre i tre preziosissimi assist di quest'ultimo. Ma soffermiamoci sul 5-0. Una splendida imbucata del fantasista per Hysaj che di destro non sbaglia davanti alla rete. Elseid così mette a segno il suo primo gol con l'aquila sul petto. Serata pazzesca per l'ex Napoli che ha anche annunciato il lieto evento nel momento dell'esultanza con il pallone sotto la maglia e cuore con le mani mostrato alla telecamere. A esaltare il gol del terzino sinistro è stata la società che tramite il suo account Instagram ha scritto: "Primo gol con la #SSLazio per @elsihysaj!"

