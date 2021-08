Lazio - Spezia, fiocco rosa a breve in casa Hysaj: l'annuncio tramite l'esultanza! - VIDEO

A breve sulla porta di casa Hysaj verrà appeso un fiocco rosa. Elseid e la moglie Fiorenza, infatti, sono in attesa della loro secondogenita. L'ex Napoli ha annunciato il lieto evento al momento del gol siglato allo Spezia. Pallone sotto la maglia e cuore con le mani mostrato alla telecamere: le parole non si sono rese necessarie, tutto era già chiaro. La donna ha poi ricondiviso l'emozionante video su Instagram, aggiungendo un fiocco rosa, segno che, dopo l'arrivo del piccolo Elis, in casa si "pareggeranno" i conti.

