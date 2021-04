Lazio - Spezia, Immobile esulta: “Tre punti importanti” - FOTO

Non è ancora al top della forma, ma l'impegno e la forza di volontà non mancano mai. Ciro Immobile è rimasto ancora una volta a secco di gol, ma l'importante era la vittoria e i tre punti conquistati dalla squadra di Inzaghi sempre più in corsa per un posto in Champions. Questo sembra il senso del post Instagram pubblicato dal bomber in maglia 17 che aggiunge: "Tre punti importanti, bravi ragazzi". Poi la dedica nelle storie al giovane Guerini: "Ciao Daniel".