Lazio, Strakosha dispiaciuto: “Grazie ai miei compagni, ho fatto un errore” - FOTO

Nel brutto derby giocato dalla Lazio rischiava di pesare, come un macigno, l'errore di Strakosha sul vantaggio della Roma. Un'uscita rischiosa, avventata. Che permette a Dzeko di segnare da una posizione improbabile, in un modo ai limiti del grottesco. Può capitare, Pau Lopez ha rimediato facendo di peggio. Un plauso, poi, alla difesa biancoceleste. Abile nel recuperare - alla fine il gol del pari lo segna Acerbi - e poi reggere l'urto per il resto della partita, annullando di fatto l'errore del proprio portiere. Per questo Thomas si è preso le sue responsabilità su Instagram: “Ringrazio tutti i miei compagni che hanno ripreso la partita dopo un mio errore”. Si vince e si perde insieme, anche se in questo caso il pareggio ha messo tutti d'accordo. La Lazio deve ripartire dalla Spal, unita più che mai.