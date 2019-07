Lazio, Strakosha scalda i motori: per lui allenamento Hip Hop - FOTO

Sulle note prima di Tupac, poi di Eminem: “'Till I Collapse”, Strakosha si allenerà fino allo sfinimento. Lo promette lo stesso portiere albanese che, tramite due storie pubblicate su Instagram, ha lanciato implicitamente un messaggio a Simone Inzaghi. Thomas c'è, sta già scaldando i motori ed è carico per un'altra grande stagione da titolare. Il problema al tendine d'Achille della caviglia destra sembra essersi praticamente risolto, lo dimostrano i rapidi cambi di direzione che Strakosha esegue senza problemi sulla sabbia. Il numero 1 della Lazio vuole farsi trovare pronto per il raduno previsto per l'8 luglio, continuando così non dovrebbero esserci problemi.

