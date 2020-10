Lazio, sui social la presentazione del match contro l'Inter - FOTO

Lazio - Inter, una partita che da sempre regala emozioni contrastanti. Negli ultimi anni soprattutto, i tifosi biancocelesti, quando arriva questa partita, sanno perfettamente di salire su una montagna russa e non sapere come sarà il finale: nauseante quasi da non voler più ripetere l'esperienza o elettrizzante a tal punto da volere immediatamente un altro giro.

MATCHDAY - Tramite un post sui propri canali social, la Lazio ha ricordato l'orario della partita e ha messo Caicedo in copertina. Semplice casualità o segnale nascosto? Dal primo minuto dovrebbe partire Correa, ma chissà che il Panterone non graffi il biscione a partita in corso.

Lazio - Inter, probabili formazioni: due recuperi importanti per Inzaghi

