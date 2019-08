Lazio, Tounkara saluta: "Grazie a tutti, siete la mia seconda famiglia"

CALCIOMERCATO LAZIO - Mamadou Tounkara è un nuovo calciatore della Viterbese. L'annuncio ufficiale è arrivato oggi e lo spagnolo di origini senegalesi lascia il club biancoceleste dopo sette anni. L'attaccante ha deciso di salutare tutti con un lungo post su Instagram in cui ringrazia tutti per questi anni con l'aquila sul petto. Ecco le sue parole:

"Da quando molti anni fa sono arrivato quì nella Lazio è stato un viaggio lungo e intenso ma è stato sempre accompagnato dall’amore che ho per questa maglia. Oggi per me è arrivato il momento di andare via e di ringraziarvi, perché tutti voi mi avete insegnato qualcosa di importante, nessuno escluso.

Saluto infine i miei compagni, diventati per me una seconda famiglia insieme a tutte quelle persone che lavorano a Formello ogni giorno e che non mi hanno fatto mai mancare nulla. Grazie LAZIO che con il tuo calore mi hai sempre riempito il cuore e permesso di non arrendermi MAI anche nei momenti più difficili! Vi voglio bene. Siete stati la mia FORZA. GRAZIE. Mamadou Tounkara".

