Lazio, tre punti nel segno del Taty: l'esultanza social dell'argentino - FOTO

Doveva essere la sua partita e così è stato. La Lazio vince grazie al gol di Castellanos su rigore, ma è stata la prestazione il vero fiore all'occhiello di questa sua serata. L'argentino gioca per la squadra, crea occasioni e propizia rigore ed espulsione. Dopo aver saltato l'Inter, il Taty torna tra i migliori in campo e si fa sentire con una prestazione super. Un ritorno in grande stile per festeggiare Natale con serenità: "Forza Lazio, Buon Natale a tutti", questo il post celebrativo dell'argentino sui social al termine della gara.