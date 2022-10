Lazio, Vecino: "Ci si rialza sempre". I compagni sono con lui e Candreva...

Il centrocampista uruguayano commenta il match con la Salernitana condizionato anche dai suoi due errori davanti a Sepe che...

La Lazio cede all'Olimpico alla Salernitana in un match scivolato di mano ai biancocelesti dopo che lo avevano avuto saldamente in pugno. Sul banco degli imputati è finito anche Matias Vecino per i due errori sotto-porta in due momenti chiave della partita che avrebbero potuto cambiare il copione dell'incontro. Il centrocampista uruguayano è un giocatore di esperienza e ha condiviso l'immagine sconsolata dopo l'errore sull'1-2 accompagnata dal messaggio: "Ci si rialza sempre. Forza Lazio". Il post ha fatto incetta di like da parte dei compagni di squadra. Milinkovic, Lazzari, Maximiano, Patric, Casale, Zaccagni e Gila per citare solo i primi che si sono schierati subito dalla parte del numero 5. Tra i cuori sotto il post c'è anche quello di Antonio Candreva, protagonista ieri all'Olimpico ed ex compagno di squadra di Vecino ai tempi dell'Inter. Matias è un giocatore di personalità e deve mettersi subito alle spalle il brutto pomeriggio vissuto contro i granata. La Lazio ha bisogno di lui.