Lazio-Venezia, decide Immobile: l’esultanza social di Patric - FOTO

La Lazio batte il Venezia tra le mura amiche dello Stadio Olimpico e in un solo colpo supera in classifica Atalanta e Roma. A decidere il match contro i lagunari è, tanto per cambiare, Ciro Immobile che trasforma il rigore conquistato da Luiz Felipe e stacca Piola dalla classifica marcatori all time della società biancoceleste. Buona prova di tutta la squadra, in modo particolare della linea difensiva che tiene la porta inviolata e non concede praticamente nulla a Okereke e compagni. Bene anche Patric da terzino destro. Lo spagnolo ha esultato sui social per la vittoria importante: "Yeeees Lazio".