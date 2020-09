Lazio-Vicenza, Reina: “Vittoria per concludere il ritiro, dobbiamo migliorare”

La Lazio vince l'ultima amichevole del ritiro di Auronzo contro il Vicenza. Risultato finale di 3-2 grazie alla doppietta di Luis Alberto e al gol iniziale di Manuel Lazzari. Secondo match con la maglia biancoceleste per Pepe Reina che ha commentato così il match sui suoi canali social: "Vittoria per finire questo piacevole ritiro! Tocca lavorare a Formello e migliorare in queste 3 settimane!".