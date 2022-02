Lazio, Zaccagni scatena la reazione dei tifosi: "L'arciere è infuocato" - FOTO

Prima doppietta per Mattia Zaccagni. L'esterno della Lazio è un valore aggiunto per la squadra di Maurizio Sarri. Oggi nella partita contro il Bologna ha avuto la mera occasione di confermare il suo alto rendimento con la maglia biancoceleste. Una doppietta che vale oro come i tre punti agguantati nel match odierno. L'ex Verona dopo il primo periodo non al top si è finalmente preso in mano la Lazio, e adesso è qui che può davvero far sognare i tifosi biancocelesti. Al termine del match il numero 20 ha esultato con i propri sostenitori via social scrivendo: "ARCHER IS ON FIRE", accompagnato da archi, fuochi e aquile.