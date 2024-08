Lazio, Zaccagni suona la carica dopo il Frosinone: il messaggio social - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Numero 10 e capitano. Sono tante le responsabilità che si è preso Mattia Zaccagni in vista della prossima stagione. L’esterno biancoceleste ha raccolto in un colpo solo l’eredità di Immobile e Luis Alberto e le prime risposte nel pre-campionato sono state ottime. Ieri sera, nell’amichevole vinta per 0-2 contro il Frosinone al Benito Stirpe, è stato proprio lui a sbloccare la sfida, mettendo a segno il secondo gol della sua preseason. Dopo il triplice fischio, da leader, ha voluto poi riversare sui social la propria gioia, pubblicando una foto della partita e aggiungendo: “Avanti Lazio!”.