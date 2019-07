Lazzari, il primo videomessaggio ai tifosi: "Finalmente qui. Forza Lazio!"

"Ciao a tutti, volevo ringraziarvi per l'affetto che mi avete dimostrato fin da subito", ha esordito Manuel Lazzari nel primo videomessaggio indirizzato ai tifosi della Lazio. Lo ha pubblicato tra le "storie" Instagram l'Italian Managers Group, l'agenzia che cura gli interessi del giocatore. Lazzari è pronto ad abbracciare i sostenitori biancocelesti in quel di Auronzo di Cadore. Ha tanta carica ed entusiasmo: "Ora finalmente è tutto ufficiale! Ci vediamo presto, forza Lazio!". CLICCA QUI PER IL VIDEO

LAZIO, MURGIA CEDUTO ALLA SPAL: IL COMUNICATO

LAZIO, KARO ARRIVATO A ROMA PER LE VISITE

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE