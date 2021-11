Lokomotiv – Lazio, è il “Matchday”: la carica social del club – FOTO

Ieri i biancocelesti hanno raggiunto la gelida Mosca dove oggi alle 18:45 affronteranno la Lokomotiv, gara valida per la quinta giornata di Europa League. Sarà una gara fondamentale per la Lazio, in palio ci sono punti importanti per la qualificazione alla competizione. Attualmente secondi nel girone a tre punti di distanza dal Galatasaray. La società tramite i canali social ufficiali ha ricordato l’appuntamento. Oggi più che mai i ragazzi di Sarri avranno bisogno del sostegno dei propri tifosi, nonostante la distanza.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Lazio, Immobile è a Mosca: per l'impiego si decide in extremis

Mihajlovic e la terza dose di vaccino: "Fatelo, salvate la vita a voi e agli altri!"