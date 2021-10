Montenegro, Marusic scalda i motori: la Norvegia è alle porte - FOTO

Ultimi impegni per le nazionali prima della ripresa dei vari campionati. Molte nazionali sono chiamate ad altri novanta minuti validi per le qualificazioni ai Mondiali del 2022. Il Montenegro di Marusic, inserito nel gruppo G, se la vedrà lunedi 11 ottobre contro la Norvegia. Il match, valido appunto per l'ottava giornata della fase a gironi, è in programma alle 20:45 all'Ulleval Stadion di Oslo. Il terzino della Lazio, autore di un avvio di stagione tutto sommato positivo, ha pubblicato su Instagram uno scatto durante la rifinitura in Norvegia. Con una vittoria, la nazionale di Marusic aggancerebbe in classifica al secondo posto proprio la squadra scandinava aumentando le possibilità di qualificazione a Qatar 2022.