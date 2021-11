Napoli - Lazio, la società suona la carica: "È matchday" - FOTO

La sfida è alle porte. Questione di ore e le luci dello Stadio Diego Armando Maradona illumineranno il big match delle 20:45. Sarà Napoli - Lazio la sfida più attesa della giornata, partita molto importante per il cammino dei biancocelesti. Sarri torna dalla Russia con una vittoria messa a segno e adesso in campionato vuole invertire la rotta dopo la disfatta contro la Juventus. Sarà un vero banco di prova quello di oggi per i ragazzi. La Lazio ha avuto poco tempo per preparate la sfida odierna e altrettante ore di riposo dopo la trasferta per l'Europa League. Oggi sarà il grande giorno ed è proprio la società a suonare la carica con il consueto: "Matchday".