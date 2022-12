RITIRO | Lazio, Lazzari rimane a bocca aperta: "Hai registrato?" - VIDEO

Fonte: Ludovica Lamboglia - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio è arrivata ieri in Turchia, precisamente a Manavgat dove si svolgerà il ritiro dal 12 al 17 dicembre. Cinque giorni sotto la guida di Maurizio Sarri in cui sono previste due amichevoli, una oggi contro il Galatasaray e la seconda, venerdì 16 dicembre contro l'Hatayspor. In questi minuti Immobile e compagni si ritrovano sul manto erboso dell'Emirhan Sport Center e prima che andasse in scena la seduta si è registrato un siparietto molto simpatico. Come protagonista c'è Manuel Lazzari che nel tentativo di scambiare dei passaggi con Mattia Zaccagni e Hysaj si è divertito in una skill personale: stop di tacco e passaggio al volo. Incredulo di quanto riuscito, il terzino destro della Lazio chiama subito il videomaker biancoceleste che senza esitare ha esclamato: "Hai registrato??" come per assicurarsi che i tifosi avrebbero poi visto il suo prezioso gesto tecnico. Insomma, non è neanche iniziata l'amichevole, ma in gruppo c'è molto entusiasmo e la squadra è già carica e vogliosa di tornare a deliziare i propri tifosi. Gennaio è ancora distante, ma Lazzari è già salito sulla giostra. Chi sarà il prossimo? Non resta che attendere l'amichevole di questo pomeriggio.