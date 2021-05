Roma eliminata, Burioni accende il derby con un tweet - FOTO

Mancano otto giorni al derby tra Roma e Lazio, ma in città si comincia a respirare l'aria della stracittadina. L'eliminazione dei giallorossi dall'Europa League segna la tredicisemisa stagione senza trofei per la squadra di Fonseca. A ricordare questo "traguardo" è stato Roberto Burioni. Il medico, tifoso biancoceleste, ha scritto un post su Twitter al termine del match dell'Olimpico scrivendo: "13 anni". I tifosi della Lazio hanno repostato in massa il tweet, mentre i giallorossi non hanno preso benissimo l'uscita del virologo e hanno preso d'assalto il profilo commentando numerosissimi.