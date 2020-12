Roma - Torino, Milinkovic fa il tifo da casa per il fratello Vanja - FOTO

Torino impegnato nella trasferta dell'Olimpico contro la Roma questa sera, con Giampaolo che ha rivoluzionato l'undici titolare. Tra i diversi cambi, il tecnico ha scelto Vanja Milinkovic-Savic per difendere i pali della porta granata al posto di Sirigu. Da casa il fratello Sergej si è appostato davanti alla tv per fare il tifo come dimostra la foto da lui postata sui propri social.