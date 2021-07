Tokyo 2020, storica medaglia per Irma Testa nella boxe: i complimenti di Immobile - FOTO

Irma Testa ha raggiunto una storica semifinale per il pugilato femminile italiano nella categoria 54-57 kg a Tokyo 2020. Sabato 31 luglio ci sarà la semifinale contro la filippina Nesthy Petecio, in caso di sconfitta sarà bronzo altrimenti la finale è in programma per martedì 3 agosto. Anche Ciro Immobile si è voluto complimentare con l'atleta azzurra tramite il suo profilo Instagram: "Grande Irma" il messaggio dell'attaccante della Lazio.