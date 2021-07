Cagliari, Dalbert in arrivo dall'Inter: abbandonata la pista Fares. E adesso la Lazio...

Prima vendere e monetizzare e poi gli acquisti. Questa la regola numero uno di quasi tutti i club di Serie A in questo avvio di calciomercato. Anche questa sessione sarà condizionata da un periodo difficile per tutte le società. La Lazio ad esempio sta cercando di modellare la sua squadra per il 4-3-3 di Sarri. Sono arrivati già tre colpi: uno in attacco (Felipe Anderson) e due in difesa (Hysaj e Kamenovic). Il club capitolino vorrebbe continuare a puntellare la rosa non solo in attacco, ma anche a centrocampo e sulla corsia sinistra. La dirigenza cerca l'occasione per un terzino sinistro puro, ma senza l'uscita di Fares sarà davvero difficile. L'algerino piaceva molto al Cagliari che però ha deciso di virare su un altro obiettivo. La società sarda ha trovato l'accordo con l'Inter per Dalbert. Il calciatore arriverà in Sardegna in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro. Giulini dunque è pronto a valutare offerte per Lykogiannis, accostato a Lazio, Napoli e Fiorentina, che potrebbe andar via per una somma intorno ai 3 milioni di euro. Il presidente del Cagliari si è espresso sul greco ai microfoni di Radio Marte: "Ci sono pochi terzini sinistri in Italia con la sua fisicità e che segnano quanto lui, credo sia normale che in un ruolo così delicato ci siano tanti club interessati. In realtà non abbiamo mai ricevuto offerte concrete, vedremo da qui a fine mercato". Dalbert sarà dunque il prossimo terzino sinistro della società rossoblu che ha dunque abbandonato la lista Fares. La Lazio dovrà fare attente valutazioni sull'algerino. O cercherà una nuova soluzione per il suo futuro oppure il numero 96 potrebbe anche continuare a giocarsi le sua carte nella Capitale sotto la guida di Sarri.