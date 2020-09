Calciomercato, ag. Szoboszlai: “Continuerà il suo percorso con il Salisburgo”

Dominik Szoboszlai non lascerà il Salisburgo. Lo ha confermato il suo agente, Matyas Esterhazy, ai microfoni di Gianlucadimarzio.com. Il centrocampista classe 2000, finito nelle mire di molti club europei, rimarrà almeno per un altro anno nel club austriaco. Proprio oggi il Napoli aveva provato l'affondo per prendere il calciatore ungherese. Queste le parole del suo procuratore: "Abbiamo deciso di continuare il suo percorso a Salisburgo, lui vuole giocare di nuovo la fase a gironi di Champions League. La sua decisione è definitiva e non cambierà in questo mercato".

