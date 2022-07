Calciomercato, De Ligt a un passo dal Bayern e la Juventus cerca il sostituto...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Si muove il calciomercato della Juventus soprattutto in orbita De Ligt. Il Bayern Monaco è infatti pronto ad affondare il colpo e, come riportato dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il club bavarese ha messo sul piatto ben 70 milioni di euro per il difensore olandese. L'offerta non soddisfa ancora pienamente i bianconeri anche se le due società si stanno avvicinando, tanto che il club è alla ricerca di un sostituto. Tra i profili sondati c'è quello di Bremer, già in ottica Inter, ma anche quelli di Gabriel e PauTorres. Non sembra quindi esserci margine per un possibile inserimento di Francesco Acerbi che più volte è stato accostato alla Juventus.