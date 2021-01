Calciomercato, Felipe Anderson potrebbe cambiare nuovamente squadra

Alla Lazio aveva trovato il suo equilibrio, poi la voglia di emergere anche a livello internazionale lo hanno portato oltremanica, in Premier League, iniziando il pellegrinaggio tra varie società: Felipe Anderson è ancora in cerca della sua dimensione. Dopo l'esperienza al West Ham in cui trovava poco spazio, il brasiliano è andato quest'estate in prestito al Porto ma il difficile rapporto con Conceicao ha complicato la sua esperienza e ora l'ex biancoceleste potrebbe cambiare nuovamente squadra. Prossima destinazione? Di nuovo in Inghilterra, ma questa volta a Liverpool, sponda Everton. Secondo Teamtalk.com l'attaccante sarebbe il profilo giusto adocchiato da Ancelotti per colmare il posto che potrebbe essere liberato da Bernard, vicino alla Roma. Per le norme vigenti della FIFA, però, Felipe Anderson non potrebbe giocare con i Toffees, visto che è già sceso in campo in gare ufficiali con due club diversi. Molto probabilmente, a causa del Coronavirus, queste regole verranno allentate e questo potrebbe favorire il ritorno dell'ex laziale in Premier, che è ancora in cerca della sua dimensione.