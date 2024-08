Calciomercato | Fernandez-Pardo va al Lille: era stato accostato alla Lazio

Matias Fernandez-Pardo lascia il Gent e vola in Francia. Il Lille è in chiusura per l'acquisto dell'esterno classe 2005 per una cifra intorno ai 15 milioni di euro, bonus compresi. Nelle ultime settimane il suo profilo era stato accostato anche alla Lazio, a caccia di un trequartista prima dell'acquisto di Boulaye Dia. In Italia lo avevano cercato anche Milan e Roma, senza successo. Ora giocherà in Ligue 1.