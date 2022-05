Calciomercato, il Milan piomba sul belga De Ketelaere

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Milan campione d'Italia guarda al futuro per cercare di proseguire la scia dei successi. Uno dei reparti in cui dovrà necessariamente rinfoltire la rosa visti i diversi addii e l'età non più giovanissima di alcuni senatori. Uno degli ultimi nomi accostati ai rossoneri è quello di Charles De Ketelaere, 21enne fantasista del Club Brugge, che sembra piacere e non poco al direttore sportivo Frederic Massara. Dotato di ottima tecnica può vantare una prestanza fisica piuttosto importante (è alto 1,91 cm). La valutazione del calciatore si aggira intorno ai 30 milioni di euro. In passato il calciatore era stato accostato anche alla Lazio dopo il doppio confronto nella Champions League 2020/2021 in cui si mise in mostra soprattutto con la clamorosa traversa colpita allo scadere della sfida di ritorno.