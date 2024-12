Calciomercato Lazio | Brownhill fa chiarezza sul futuro: "Sono in scadenza e..."

CALCIOMERCATO LAZIO - Tra i tanti nomi accostati alla Lazio in queste settimane non ci sono solo quelli di Jacopo Fazzini, Reda Belahyane o, come vi abbiamo anticipato in esclusiva, Medon Berisha. Dall'Inghilterra, infatti, arrivano conferme circa l'interessamento della società biancoceleste - ma anche della Fiorentina, del Bologna e dell'Udinese - al centrocampista del Burnley, Josh Brownhill. Il classe 1995, in scadenza di contratto, è tra i protagonisti della corsa alla promozione dei Turfites, oggi terzi in Championship dietro Leeds e Sheffield United, anche grazie ai 9 gol segnati e ai 3 assist serviti in 22 partite di campionato.

CONCORRENZA - Numeri pazzeschi per un centrocampista che sulle spalle ha anni di Premier League e più di 100 presenze nella massima divisione inglese. A 29 anni vuole tornare nei grandi campionati europei, sogna di fare finalmente il grande salto in un top club e la Lazio potrebbe offrirgli quest'occasione, ma solo nel momento in cui si dovesse procedere con la rescissione di Castrovilli e, quindi, liberando un posto nella lista per la Serie A. Attenzione, però, a un'agguerritissima concorrenza che vede, oltre alle italiane già citate, anche Everton, West Ham, Crystal Palace, Brentford, Trabzonspor e Besiktas interessate al calciatore.

L'ANNUNCIO SUL FUTURO - A fare chiarezza sul futuro, però, è stato lo stesso Brownhill che, intervenendo ai microfoni di BBC Radio Lancashire, ha detto: "Sì, certo che vorrei restare. Ho un anno rimasto e voglio solo continuare a concentrarmi sul fare molto bene, vincere partite e segnare gol. Alla fine dell'anno prenderemo una decisione, nel frattempo possono cambiare tante cose. Intanto mi concentro sul giocare bene, divertirmi e segnare gol, poi vedremo dove mi porterà questo alla fine dell'anno" .