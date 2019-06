Calciomercato Lazio, Bucchioni: "Lazzari, tentativo inutile della Fiorentina. È già biancoceleste"

Calciomercato che vive in queste ore della corsa a due per Lazzari della SPAL. Nel suo editoriale sulle trattative in corso, per Tuttomercatoweb, il giornalista Enzo Bucchioni si è sbilanciato nettamente: "Si sta muovendo molto anche Daniele Pradè, carico per il ritorno a Firenze. Vuol costruire una squadra tecnica, fatta per giocare bene. Ha sondato tanti giocatori, alcuni come Bennacer e Inglese sono i primi della lista, invece s’è dovuto fermare su Lazzari che piaceva moltissimo. Tentativo serio, ma inutile: il giocatore è già della Lazio che si era mossa da molto tempo con la Spal offrendo Cataldi e Murgia, due centrocampisti che piacciono a Semplici. Affare praticamente fatto".

Pubblicato alle 00:29