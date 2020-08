Calciomercato Lazio, Calfapietra: "Accelerata per Kim Min Jae. E su Muriqi..."

Alessio Calfapietra, giornalista di Tuttomercatoweb, ha fatto il punto sul mercato della Lazio ai microfoni di Lazio Style Radio: "Tare ha detto che la Lazio è uscita dalla corsa per Kumbulla e bisogna credergli. Ora sta premendo sull’acceleratore per Kim Min Jae, grande giocatore, sprecato per il campionato cinese. Altri nomi? Visto lo stallo su Muriqi si sta valutando anche Carlos Fernandez, attaccante che ha giocato nel Granada, è uno dei nomi nuovi che si sono affacciati dalle parti di Formello."

