Calciomercato Lazio, Calfapietra: "Non avrei puntato su Hoedt, mi aspettavo di più"

Alessio Calfapietra, giornalista di Tuttomercatoweb esperto di calciomercato, si è espresso così ai microfoni di Lazio Style Radio sulle operazioni in casa biancocelste: "Al mercato della Lazio do 6. Sono arrivati giocatori importanti ma doveva e poteva osare di più. Avrebbe potuto prendere a titolo definitivo e non in prestito il vice Luis Alberto. Andreas Pereira è un giocatore che ha problemi dal punto di vista attitudinale altrimenti avrebbe già 30 presenze con la nazionale brasiliana. Non avrei puntato su un cavallo di ritorno come Hoedt per la difesa, avrei scelto altre opzioni. Muriqi è un giocatore dal quale mi aspetto molto, ha qualità da vendere, fisicità e determinazione. Potrà essere molto utile. La rosa si è arricchita ma nella stagione della Champions mi aspettavo di più. Escalante e Akpa Akpro sono due buone alternative a costi limitati. Possono dire la loro."