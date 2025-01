Calciomercato Lazio | Cardone: "Casadei? Da Formello si stanno muovendo per..."

"Non ho mai sentito la Lazio particolarmente ottimista su Casadei. Non ho mai sentito una grande convinzione, ho sempre captato una preferenza per Belayhane, malgrado una trattativa soprattutto con gli agenti del Chelsea c’era. Nel rapporto qualità-prezzo non è stato ancora individuato il profilo giusto, anche se siamo al 21 gennaio e sarebbe il caso di farlo. Quando ho sentito Baroni riferirsi a Ibrahimovic come centrocampista centrale, ho iniziato ad avere i miei dubbi sull’arrivo di un altro centrocampista. Quando cerchi di adattare giocatori è chiaro che è un segnale. Il centrocampista serve, se avessi i soldi lo prenderei io. Detto questo, l’emergenza in questo momento è nettamente in difesa. Patric non riesce a correre, non sta bene, è tornato ma sta lavorando solo in palestra".

LA SITUAZIONE DELLA ROSA - "Ora si prosegue con la terapia conservativa, ma non sento ottimismo Vecino dovrebbe tornare totalmente disponibile dopo il 10 febbraio. Baroni sta continuando a lavorare su Dele-Bashiru mediano. Non dimentichiamoci la prova del nigeriano in quel ruolo a Napoli. Ora va assolutamente preso un centrale difensivo. La Lazio si muove per un giovane centrocampista più per il futuro che per il presente. Vecino va verso la scadenza del contratto, quindi l’intervento in quella zona viene visto come un’opportunità per anticipare i tempi e non un’urgenza".